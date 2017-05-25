charter uçuşları
TURİZM

Ukrayna'dan charter uçuşları başladı

Turizmde yaşanan tıkanıklığın önüne geçmek için girişimlerde bulunan Kuşadalı turizmcilere ilk müjdeli haber Ukranya'dan geldi. Kiev'den Kuşadası'na turist getiren ilk charter uçağı Adnan Menderes Havalimanı'na indi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:15:37 Güncelleme: 09:17:05 İHA

Merkezi Kuşadası'nda bulunan bir tur şirketi tarafından Kiev'den Kuşadası'na turist getiren ilk charter uçağı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. İlk seferinde su gösterisiyle karşılanan uçaktan inen 172 Ukraynalı turist Türkiye'ye girişte çiçeklerle karşılandı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Operasyon Müdürü Mert Mustafa, "Peninsula Tours olarak Ukrayna'daki partnerimiz TPG Tur ile birlikte Kiev den - İzmir'e direk charter uçuşlarını başlattık. İlk uçuşunu Ukrayna Kiev Borispol havalimanından -İzmir Adnan Menderes Havalimanına 172 yolcusu ile gerçekleştiren Bravo Airways firmasını, Haziran ayından itibaren haftada iki kez charter seferi gerçekleştirecek. Bu son derece önemli bir gelişme. Gelen turistlerimiz Kuşadası bölgesindeki otellere yerleştirildi. Gelen turistler arasında 30'a yakın Ukrayna'nın önemli turizmcileri bulunuyor. Peninsula Tours olarak Ukraynalı acentecilere bölgemizde bulunan oteller ve turistik tesisler ile kültürel ve tarihi zenginliklerimizi, doğal güzelliklerimizi tanıtacağız" dedi.

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