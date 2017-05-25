Yeni tatil anlayışı "Tripedia"

Tripedia, tur, aktivite gibi yer hizmetlerine rezervasyon olanağı tanıyan B2B ve B2C online platformu olarak kuruldu.

Tripedia’da sunulan hizmetler arasında şehir turları, transferler, günübirlik ve konaklamalı turlar, müze, ören yerleri, müzikaller, konser ve spor aktivitelerine biletler, yemekli aktiviteler yer alıyor.

Toplam 50 bin ürünün bulunduğu Tripedia CEO’su Okan Barlas; dünyadan birçok yer hizmetleri servis sağlayıcısının; seyahatseverler, acentalar ve seyahat sektöründeki firmalar ile buluşturulması için yeni nesil tur ve aktivite platformunu kullanıcıların hizmetine sunduklarını belirtti.



Tripedia Global Satış Direktörü Mehtap Topcu; Tripedia.com’un online bir tur&aktivite platformu olduğunu açıkladı. Topcu, MENA bölgesinde bu işi yapan global oyunculardan biri haline gelmek oldugunu belirtti. Ayrıca bununla beraber ürünlerin birkaç dakikada yüklenebildiği akıllı sistem sayesinde local tedarikçiler ürünlerini kolaylıkla globalde satışa açabileceklerini açıkladı.



Seyahat dikeyinde uçak ve otel dışında; asıl deneyimin o şehirdeki aktiviteler ile olduğu vurgulayan Tripedia COO’su Fikret Gökçe Köstem ve ayrıca şöyle konuştu:



"Sunduğumuz platformlar ile seyahatseverlerin seyahat öncesi planlamasına yardımcı olarak gittiği destinasyonda rehberi olmayı hedeflemekteyiz. Tripedia.com ile önceden planlama ve rezervasyon yaparak, misafir, hem vakit hem de seyahat giderinden tasarruf edebilmekle birlikte belirli bir süre için ziyaret ettiği destinasyonda maksimum ve eğlenceli bir deneyim yaşabilecekler"