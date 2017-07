656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 14 Temmuz Cuma günü Er Meydanı'nda başlayacak.



"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi"nde bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'ni yerinde takip etmek isteyen yerli ve yabancı izleyiciler, otel rezervasyonlarını aylar öncesinden yaptırdı. Pehlivanlar ve güreş izleyicisi, Edirne'de otellerde adeta boş oda bırakmadı. Yer bulamayan pek çok güreş severin ise yakın ilçeler ile Kırklareli'nde kalacağı belirtildi.



Otellerde yer kalmasa da bazı güreş severler, bir yastık bir battaniye "bedava palaslara" güveniyor. Başka şehirlerden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Edirne'ye gelen güreş severler, uyku tulumu, tencere, tava, çaydanlıklarıyla park bahçe gibi uygun gördükleri yere 3 gün boyunca adeta kamp kuruyor.



"AYLAR ÖNCE REZERVASYONLAR TÜKENDİ"



Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a olan ilginin her yıl arttığını ve buna bağlı olarak Kırkpınar döneminde kente yoğun bir ziyaretçi akını yaşandığını söyledi.



Kırkpınar'ın Edirne ile özdeşleşmiş bir etkinlik olduğunu vurgulayan Bacıoğlu, şunları kaydetti:



"Bilindiği üzere Kırkpınar, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesinde ve turistik cazibesi çok yüksek olan bir etkinlik. Kırkpınar zamanı kentte büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Konaklama anlamında şehrimizdeki 5 binin üzerindeki yatak kapasitesi için rezervasyonlar yapılmış durumda. Özellikle yağlı güreşlerin yapıldığı 14-15-16 Temmuz tarihlerinde kente yoğun bir ziyaretçi bekliyoruz. Kırkpınar'ın sportif olarak üst düzeyde bir etkinlik olduğunu biliyoruz ve bunun yanında özellikle Avrupalı turistlerin çok ilgisini çekiyor. Dünyanın farklı yerlerinden turistlerin Kırkpınar için Edirne’ye geldiğini görüyoruz"



"OTEL REZERVASYONLARI 4-5 AY ÖNCESİNDEN DOLDU"



Kentteki bir otelin müdürü Cengiz Bulut ise Kırkpınar öncesi rezervasyonların aylar öncesinden dolduğunu ifade etti. İlgiden memnun olduklarını belirten Bulut, "Yağlı güreşin olimpiyatı sayılan Kırkpınar, her zaman olduğu gibi yine otellerin rezervasyonlarının 4-5 ay önceden dolmasını sağladı. Şehrimizde şu anda boş yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ata sporunun merkezi olan Edirne’ye yurt içi ve yurt dışından turistler akın ediyor. Bu ilgiden çok memnunuz. Sultanlar şehri, şehirler sultanı Edirne'mize herkesi bekliyoruz" dedi.



Bir başka otel müdürü Ercan Özcan da hareketli bir Kırkpınar dönemi beklediklerini belirterek, "Edirne'de Kırkpınar her zaman olduğu gibi yoğun geçecek. Doluluk oranlarımız yüzde 100'e ulaşmış durumda. Biz turizmciler olarak bu yoğunluğun yılın 365 gününe yayılmasını istiyoruz ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Kırkpınar öncesi rezervasyonlarımız hızlı gelişti. 35 odalı 80 yatak kapasiteli otelimizde odalarımızın rezervasyonları yapıldı" diye konuştu.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

kırkpınar 2017

edirne kırkpınar güreşleri

kırkpınar yağlı güreşleri 2017

kırkpınar güreşleri 2017