Uçakbüs projesi özel bir otobüs firması tarafından İstanbul-Ankara,İzmir-Çeşme ve Bodrum seferlerinde başlatıldı. Yakın tarihte tüm Türkiye'yi kapsayacak Uçakbüs projesi, yolculara uçak konforunu otobüste sunmayı hedefliyor.

Doğan Haber Ajansı'nın yaptığı haber göre; Türkiye'de ve dünyada sadece uçak yolculuğunda yapılan check-in ilk defa bir otobüs firmasında yapılmaya başlandı. Yolcular boarding kartlarını alarak koltuklarında ve bagajlarında herhangi bir sorun yaşamıyor. Ayrıca yolcu güvenliği de x-ray cihazları ile ön planda tutuluyor. Üst katta açık büfeyi aratmayan launch alanı var, bu alanda yolcular çeşitli ikram ve içeceklerden de ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.



Uçak korkusunu yenemeyen aynı zamanda uçakta olmayan konforu tercih eden otobüs yolcuları her koltukta bulunan masaj düğmesine basarak yolculuğu keyifli hale getirebiliyor. İki koltuk arasındaki boşluklar yolcuların rahatını düşünecek şekilde tasarlanmış.



Uçakbüs, İstanbul-Ankara,İzmir-Çeşme ve Bodrum seferlerini başlatırken Türkiye'nin önemli noktalarınada yakın bir tarihte yeni seferlerine başlayacak.

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