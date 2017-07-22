TURİZM

Yolcu sayısının 1 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:11:04

Bursa'dan Uludağ'a geçen yıl 700 bin kişinin taşındığı "dünyanın tek hatlı en uzun teleferiği"yle bu yıl yolcu sayısının 1 milyonun üzerine çıkması bekleniyor

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    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Uludağ'a Bursa'dan çıkmak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, karayolunun yanı sıra gerek seyir zevki gerekse zamandan tasarruf amacıyla teleferiği kullanıyor.

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    Misafirlerini Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki bin 231 metre Kadıyayla, bin 635 metre Sarıalan ve bin 810 metre rakımlı Kurbağakaya mevkilerine (Oteller Bölgesi) ulaştıran teleferik, özellikle kış aylarında en güvenli ulaşım aracı olarak tercih ediliyor.

  • 3 Yolcu sayısının 1 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor
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    Yaz aylarında yeşilin her tonuna sahip ormanlık alanların, kışın ise beyaz örtüyle kaplanan doğanın sunduğu manzara eşliğinde teller üzerindeki yolculukla ilgili bilgi veren Bursa Teleferik A.Ş Genel Müdürü Erdal Ey yaptığı açıklamada, yeni teleferiğin 7 Haziran 2014'te faaliyete geçtiğini söyledi.

  • 4 Yolcu sayısının 1 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor
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    Bursa'daki teleferiğin "dünyanın tek halatlı en uzun teleferiği" olduğunu vurgulayan Ey, "Bu sayede Uludağ'a hızlı ulaşım mümkün. Bursa'da kent merkezindeki Teferrüç istasyonundan Uludağ istasyonuna 22 dakikada ulaşabiliyorsunuz" dedi.

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  • 5 Yolcu sayısının 1 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor
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    Ey, araçlarıyla Uludağ'da çıkmak isteyenlerin bu mesafeyi yolun ve trafiğin durumuna göre ancak 1-1.5 saatte katettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

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