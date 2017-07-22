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"Gidiş yolculuğunun bir de dönüşü var. Son dönemlerde araçlarıyla Uludağ'a çıkan vatandaşlar dönüş yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Yollarda uzun kuyruklar oluşuyor. Bunun için yerli ve yabancı misafirlerimizin teleferiği tercih etmelerini istiyoruz. Taşıma kapasitemiz saatte bin 500 kişidir. 15 saniyede bir kabin gelmektedir. Bu da gelen müşterimizi bekletmememiz demek. Geçen yıl Uludağ'a 700 bin kişi taşıdık. Bu yıl 1 milyonu geçmeyi hedefliyoruz"