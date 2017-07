Bodrum depremi sonrası otellerden ayrılan olmadı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, Bodrum'da meydana gelen depreme işaret ederek, "TÜRSAB olarak tüm üyelerimizle birbir saha çalışması yaptık. Şu anda yabancı müşterilerimizden ülkelerine dönen yok" dedi.

Gökbel yaptığı açıklamada, bölgede uzun yıllardır böyle bir doğal afetin yaşanmadığını söyledi. Depremde ciddi büyük hasarların olmaması ve can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Gökbel, Bodrum'un yapı tarzı ve deprem sonrası herkesin gerekli çabayı göstermesi sayesinde sürecin hızla atlatıldığını belirtti.

Depremin olduğu gün ilçede panik yaşandığını anlatan Gökbel, şöyle konuştu:

"Bundan tedirgin olan bazı konuklarımız ayrıldı. Bunlar, Türk misafirlerimizdi. Bodrum'a dünyanın ve Türkiye'nin her tarafından misafir geliyor. TÜRSAB olarak tüm üyelerimizle birbir saha çalışması yaptık. Şu an için yabancı müşterilerimizden ülkelerine dönen yok. Her şey normal seyrinde devam ediyor. Bugün hatta tekne tutuna çıkanlar oldu. Kimisi denizde kimisi pazarda alışverişini yapıyor. Tüm Bodrumlulara teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu olayda ne görevleri varsa onu sürdürdüler. Yabancı misafirlerimiz de bize güven duyup burada kaldılar"

"BODRUM'DA DEPREMDEN KAYNAKLANAN BİR SIKINTI YOK"

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala da ilçenin mimari yapısı ve kayalar üzerine yerleşik olmasından dolayı depremin yarattığı hasarın az olduğunu söyledi.

Bu kadar büyük bir depremde can kaybı yaşanmamasının ilçeye güveni artırdığını belirten Kavala, "Yaşanan panik ve telaş kısa sürede atlatıldı. Otellerimizde yerli ve yabancı misafirlerimiz kalmaya devam ediyor. Herkes hayatından memnun. Bodrum'da depremden kaynaklanan bir sıkıntı yok. İşletmelerimiz aynı hizmeti vermeye devam ediyor" dedi.

