Turistler yeniden Türkiye'yi tercih ediyor

İngiliz tur operatörü Thomas Cook, geçen yıl terör kaynaklı korku nedeniyle düşen tur satışlarının 'çok iyi toparlandığı' ve Avrupalı tatilcilerin Türkiye ve Yunanistan taleplerinin arttığını açıkladı.

176 yıllık şirket, 2016 yılında politik istikrarsızlık, terör saldırıları ve darbe girişimi nedeniyle turizmi negatif etkilenen Türkiye'nin çok iyi toparlandığını ve müşteriler tarafından yeniden tercih edilmeye başlandığını vurguladı.

Peter Fankhauser, turistlerin Türkiye'de sunulan kalite ve değerden etkilendiğini ve cazip bulduğunu belirtti.

Şirket, kısa süre önce de turistlerin ne olursa olsun Antalya, İzmir, Muğla, Bodrum ve Dalaman'dan vazgeçmediği iddiasında bulunmuştu.

Thomas Cook CEO'su Peter Fankhauser (Sağda) ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel

ORTALAMA YÜZDE 11 ARTIŞ

Thomas Cook tarafından açıklanan verilere göre 2017 fiyatlarında yüzde 1 artış olmasına rağmen rezervasyon sayısı genel olarak yüzde 11 arttı. Türkiye'nin toparlanma sürecine ilişkin talebin ne kadar yükseldiğiyle ilgili bir rakam vermeyen Thomas Cook bölgedeki diğer ülkelere ait verileri paylaştı.

Buna göre; Yunanistan, Bulgaristan ve Kıbrıs Rum Kesimi seyahatleri sırasıyla yüzde 22, 19 ve 14 oranında artış kaydetti.

İngiliz tur şirketinin geçen yılın bu dönemine göre gelirleri yüzde 14 artarak 2.3 milyar sterlin olur. Brüt kâr ise yüzde 11 ile 468 milyon sterlin olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, İspanya'ya seyahat etmek müşterileri kapmak için yarışan tur şirketleri arasındaki rekabet nedeniyle brüt marjda ise kayıp yaşandı.

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