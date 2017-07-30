TURİZM

Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyonu aştı

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 AA

Antalya, 2016 yılının tamamında 6 milyon 181 bin turisti ağırlarken, bu rakamlara yılın ilk 7 ayında neredeyse ulaşıldı. Antalya'ya hava yoluyla 28 Temmuz itibariyle 5 milyon 21 bin 5 kişi geldi

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    Antalya, geçen yıl tarihinin en kötü turizm sezonunu geçirirken, yıl boyunca 6 milyon 181 bin turisti ağırlamıştı. 

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    Akdenizin incisi Antalya, bu yıl 28 Temmuz itibariyle geçen yılın tamamında olan rakamı neredeyse yakaladı ve temmuz ayı itibariyle 5 milyon barajını aştı. 

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    Geçtiğimiz yaz sezonunda Rusya ile yaşanılan sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Antalya, bu yıl Rusların yoğun ilgisiyle toparlanmaya başladı. 

  • 4 Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
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    Antalya, 2016 yılının tamamında 6 milyon 181 bin turisti ağırlarken, bu rakamlara yılın ilk 7 ayında neredeyse ulaşıldı. 

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  • 5 Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
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    Akdeniz'in incisi Antalya'ya hava yoluyla 28 Temmuz itibariyle 5 milyon 21 bin 5 kişi geldi. Gelen turistler geçen yıla oranla yüzde 62'lik bir artış gösterdi.

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