TURİZM
Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 | Güncelleme: 14:41:02
AA
Antalya, 2016 yılının tamamında 6 milyon 181 bin turisti ağırlarken, bu rakamlara yılın ilk 7 ayında neredeyse ulaşıldı. Antalya'ya hava yoluyla 28 Temmuz itibariyle 5 milyon 21 bin 5 kişi geldi
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Antalya, geçen yıl tarihinin en kötü turizm sezonunu geçirirken, yıl boyunca 6 milyon 181 bin turisti ağırlamıştı.
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Akdenizin incisi Antalya, bu yıl 28 Temmuz itibariyle geçen yılın tamamında olan rakamı neredeyse yakaladı ve temmuz ayı itibariyle 5 milyon barajını aştı.
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Geçtiğimiz yaz sezonunda Rusya ile yaşanılan sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Antalya, bu yıl Rusların yoğun ilgisiyle toparlanmaya başladı.
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Antalya, 2016 yılının tamamında 6 milyon 181 bin turisti ağırlarken, bu rakamlara yılın ilk 7 ayında neredeyse ulaşıldı.
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Akdeniz'in incisi Antalya'ya hava yoluyla 28 Temmuz itibariyle 5 milyon 21 bin 5 kişi geldi. Gelen turistler geçen yıla oranla yüzde 62'lik bir artış gösterdi.
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"GÜNDE 58 BİN ORTALAMA"
Antalya'ya 27 Temmuz Perşembe günü itibariyle 4 milyon 959 bin 434 turistin geldi.
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28 Temmuz Cuma günü ise Dış Hatlar Terminali'nden toplam 61 bin 571 yolcunun daha geldiği Antalya'da toplam turist sayısı 5 milyon 21 bin 5 kişi oldu.
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Temmuz ayında Antalya'ya en düşük 51 bin, en yüksek 68 bin turist geldi.
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Bu rakamlar ortalamaya vurulduğu takdirde Antalya'ya gelen turist ortalaması 58 bin olarak belirlendi.
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"RUSLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR"
Antalya'ya temmuz ayı itibariyle gelen turistlerin büyük bölümünü Ruslar oluşturdu. Haziran ayında 1 milyon 321 bin olan Rus turist sayısı, temmuz ayında 2 milyonu geçti.
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Rusya'nın yanı sıra Ukrayna ve BDT ülkelerindeki yükselişler temmuz ayında da sürmeye devam etti.
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