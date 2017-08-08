Doğal afet tatilci için mücbir sebep

BODRUM’da yaşanan deprem ile İstanbul’da meydana gelen sel ve dolu, tatilciyi de mağdur etti. Pek çok tatilci, önceden parasını ödediği tatilini, doğal afetler nedeniyle ya yarım bıraktı ya da geç başlattı.

Tatilciler ile oteller bu konuda tartışma yaşarken, tüketici hakem heyetlerine son dönemde bu yönde başvurular arttı. Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, deprem ve selin “mücbir sebep” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, mevzuata göre konaklama yapılamayan günlerin parasının tüketiciye iade edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Turizm sezonunun en faal olduğu dönemde gözde tatil merkezi Bodrum’da art arda depremler yaşanırken, İstanbul da sel ve dolu felaketi ile sarsıldı.

GECİKMEYE YOL AÇTI

Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle uçaklar acil iniş yaparken, pek çok sefer iptal edildi. Yaşanan bu olaylar nedeniyle kimi vatandaşlar tatillerini iptal ederken, kimisi de erken sonlandırdı.

Bazı vatandaşlar da tatillerine birkaç günlük gecikmeyle başladı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, konuya yönelik 2015 yılında yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre, artık “mücbir sebep” hallerinde ücret iadesinin yapılması gerektiğine dikkat çekerek deprem ve dolunun da mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, tüketicinin, mücbir sebep nedeniyle tatili eksik yaptığı günlerin parasını da iade alabileceğine işaret etti.

ÇİÇEK ZORUNLU ÖDEMELER HARİÇ GERİ ALINABİLİR

Yönetmeliğe göre, mücbir sebep nedeniyle fesih bildiriminde bulunanlara ödemiş olduğu bedel iade edilecek. Ancak, ödenmesi zorunlu vergi gibi masraflar geri alınamayacak

Öte yandan, tatil ücretlerini ödeyen vatandaşların ücretlerin iadesi konusunda otellerle sorun yaşadığı ortaya çıktı. Vatandaşın yaşadığı mağduriyet, tüketici hakem heyetlerine de yansıdı. Pek çok vatandaşın, son dönemde özellikle Bodrum’daki deprem kaynaklı ücret iadeleri nedeniyle tüketici hakem heyetlerine başvurduğu öğrenildi.

tatil

Deprem

Sel

Doğal afet

mücbir sebep

para iadesi

istanbul

BODRUM