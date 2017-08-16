Fethiye otel rezervasyonu
TURİZM

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkması sonrasında rezervasyonlarda patlama yaşandı

Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkması nedeniyle Muğla'nın Fethiye ilçesindeki otel rezervasyonlarında adeta patlama yaşandı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:27:35 Güncelleme: 15:33:31 AA

Doğasıyla, kültürel değerleriyle, çeşitli spor aktiviteleriyle tam bir tatil cenneti olan Fethiye, Kurban Bayramı'nda yerli turistlerin akınına uğrayacak. Ağustos ayında otellerin yüzde doksanının dolu olduğu Fethiye'de, Kurban Bayramı'na 15 gün kala rezervasyonlarda ciddi anlamda artış yaşandığını belirten Fethiye Otelciler Birliği Başkanı (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, tatil için Fethiye'ye gelmek isteyenlerin bir an önce rezervasyonları yaptırmaları gerektiğini söyledi.

FETOB Başkanı Bülent Uysal, "Kurban Bayramı'nda bölgedeki tüm otellerin doluluk yaşanacağını, şu anda bile bölgedeki oteller yüzde 90 dolu. Özellikle 2017 yazı Fethiye için yerli pazarda çok ciddi manada artışımız var. Türk müşterilerimiz çok ciddi anlamda tatil için Fethiye'yi tercih etti. Çok güzel bir yaz dönemi geçiriyoruz. Önümüzdeki Kurban Bayramı döneminde de çok az bir yerimizin kaldığını duyuyorum. Özellikle 10 günlük tatil kararının alınmasından itibaren dün akşamdan bu yana rezervasyonlarda çok ciddi bir artış var. Fethiye bölgesine tatile gelmek isteyen tüm misafirlerimizin bir an önce kararlarını verip, rezervasyonlarını yaptırmalarını istiyoruz" diye konuştu.



Uysal, 2017 yılının Türk turizmi açısından toparlanma yılı olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl yaşanılan olumsuzluklar bu yıl yaşanmadığı için 2017 yılını Türk turizmi için toparlanma yılı olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yılın kayıplarını bu sene sarabilirsek özellikle yabancı pazarda kaybettiğimiz müşterileri tekrar geri alacağımıza inanıyorum. Fethiye, Türkiye'nin en güzel tatil yöresi. Tüm misafirlerimizi güvenli, huzurlu bir tatil geçirmesi açısından Fethiye'ye davet ediyoruz"

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