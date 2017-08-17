TURİZM

Bozcaada ve Gökçeada 10 günlük tatilde dolacak

17 Ağustos 2017 Perşembe, 14:08:06 AA

Çanakkele'nin, Bozcaada, Gökçeada ve Assos gibi turizm merkezlerindeki konaklama tesislerinin 10 günlük bayram tatilinde tam doluluğa ulaşması bekleniyor

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    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmcilerin Kurban Bayramı tatiliyle ilgili olarak Bakanlar Kurulunda alınan kararı büyük bir mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

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    Çanakkale'deki turizmcilerin bu süreçte iç pazarla ilgili büyük bir beklenti içinde olduğunu vurgulayan Çelik, iç pazardan gelecek potansiyel ile yabancı turistlerden kaynaklanan açığın kapatılmaya çalışılacağını belirtti.

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    Çelik, uzun tatilin sektör için çok önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

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    "Bu sene yerli turistler ve Avrupa'da yaşayan Türklerin turizme katkıları her yıl olduğu gibi devam etti. Azalma ve eksilme olmadı. Bölgemizde de durum böyle. Çanakkale'de bunun en büyük etkisi Gelibolu Yarımadası, şehitlikler, Troia Antik Kenti, Assos bölgesi en önemli faktörlerden. 

  • 5 Bozcaada ve Gökçeada 10 günlük tatilde dolacak
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    10 günlük bayram tatilinin bu yaz sezonuyla birleşmesi bizim için bir final oldu açıkçası. Tüm turizmciler için bir can suyu oldu. Daha fazla insanın bu sayede Çanakkale'ye gelecek olmasını biz memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar her türlü iç pazara olumlu yansımıştır. Dolayısıyla iç pazarın canlanmasıyla ilgili veya canlılığın artmasıyla ilgili sektöre olumlu bir katkı sağlayacaktır."

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