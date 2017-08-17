5 | 16

10 günlük bayram tatilinin bu yaz sezonuyla birleşmesi bizim için bir final oldu açıkçası. Tüm turizmciler için bir can suyu oldu. Daha fazla insanın bu sayede Çanakkale'ye gelecek olmasını biz memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar her türlü iç pazara olumlu yansımıştır. Dolayısıyla iç pazarın canlanmasıyla ilgili veya canlılığın artmasıyla ilgili sektöre olumlu bir katkı sağlayacaktır."