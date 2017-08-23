Atatürk Havalimanı'nda şimdiden yoğunluk başladı

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkması ile yıllık izinlerini birleştirenlerin bugünden itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı akın etmesi yoğunluğa yol açtı. Tatil için giden ve gelenlerin yanısıra hac için kutsal topraklara gidişler havalimanında yoğunluğu artırdı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, bugünden itibaren yola çıkanlar ve Türkiye'ye gelmeye başlayan gurbetçiler Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.Hac için kutsal topraklara gidişler de eklenince yoğunluk daha da arttı. Atatürk Havalimanı'nda da terminal giriş kapıları, biniş bankolarında ve pasaport kontrol noktalarında kuyruklar oluştu.





YER BULMAK ZORLAŞTI



Pasaport polisi tüm bankoları dolu tutarak yolcuların uçaklarına yetişmesini sağladı. Bayram için şimdiden Türkiye'ye akın akın gelen gurbetçi kafileleri dikkat çekerken turizm bölgelerine uçuş yapan uçaklarda yer bulmak zorlaştı. Yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarında son günlerde doluluk oranlarında önemli artışlar yaşandı. THY ve özel havayolu şirketleri yoğun yolcu taleplerine karşılamak adına tatil döneminde ek seferler yapacak.Bayram tatilinde en yoğun uçak ve yolcu trafiği gerçekleşmesinin beklendiği Atatürk Havalimanı'ndan tatil boyunca 16 bin 568 uçak kalkış-iniş yapacak.

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