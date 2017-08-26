İpsala Sınır Kapısı'nda 5 kilometrelik araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasını bekleyen tatilciler, Yunanistan'a gitmek için yola çıktı. Yunanistan'ı tercih eden vatandaşlar İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, dün akşam ve sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan'a gitmek isteyen Türk tatilciler sınır kapısında saatlerce beklediler. Sınır kapısında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken yoğunluğun ilerleyen saatlerde de artmasının beklendiği belirtildi.







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