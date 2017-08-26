İpsala Sınır Kapısı
TURİZM

İpsala Sınır Kapısı'nda 5 kilometrelik araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkması ile birlikte tatilciler yola çıkmaya başladı. Kurban Bayramı tatilini Yunanistan'da geçirmek isteyen tatilciler ise İpsala Sınır Kapısı'nda 5 kilometrelik araç kuyruğunu oluşturdu

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:55:44 Güncelleme: 09:56:50 İHA

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasını bekleyen tatilciler, Yunanistan'a gitmek için yola çıktı. Yunanistan'ı tercih eden vatandaşlar İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, dün akşam ve sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan'a gitmek isteyen Türk tatilciler sınır kapısında saatlerce beklediler. Sınır kapısında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken yoğunluğun ilerleyen saatlerde de artmasının beklendiği belirtildi. 


  • ipsala sınır kapısı
  • İpsala Sınır Kapısı trafik
  • kurban bayramı
  • kurban bayramı tatili
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme