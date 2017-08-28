İpsala Sınır Kapısı'nda çile devam ediyor

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkması ile Cumartesi günü başlayan tatilci yoğunluğu devam ediyor. Tatilci akınına gurbetçi vatandaşların Türkiye'den dönüşleri de eklenince sınır kapılarındaki kuyruklar bitmek bilmiyor.

Cumartesi ve pazar günü 5 km'ye ulaşan özel araç kuyruklarında vatandaşların Türkiye'den Yunanistan'a geçişleri 7-8 saate kadar uzamıştı. Yoğunluk pazartesi günü itibariyle biraz olsun azalmasına karşın yine de çıkış yapanlar saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Bugün sabah saat 05.00 sıralarında Türkiye'den çıkış yapmak için İpsala'ya ulaşan yolcular hem Türkiye hem de Yunanistan tarafında toplam 4 saat beklemek zorunda kaldı. Sınır kapısındaki yoğunluğun halen devam ettiği görülüyor.

Tüm kapılar çalışmasına rağmen aşırı bir araç çıkışı yaşandığını belirten yetkililer, önümüzdeki günlerde bu yoğunluğun azalmasını beklediklerini ifade etiler.

İpsala ile ilgili anlık durum Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesindennden takip edilebiliyor.

İPSALA SINIR KAPISI'NDAN SON DURUM