Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engellilerin devlet memurluğuna alınmaları için gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) sayılı günler kaldı. Sınava katılacak adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilecek EKPSS sınav giriş yerleri nasıl görüntülenir? Engelli KPSS ne zaman? İşte ayrıntılar...

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA!

EKPSS'ye başvuru yapan adaylar, sınava hazırlıklarını sürdürürken, ÖSYM adayların sınava girecekleri yerleri açıkladı. Adaylar, EKPSS sınav giriş yerlerine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifrelerini girerek öğrenebilecekelr.

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 EKPSS, 22 Nisan'da 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacak. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.

Bu sınavın sonuçları 15 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.

EKPSS'DE UYGULANACAK TESTLER VE SORU SAYILARI

Genel Yetenek Testi

1 - Türkçe 15 soru

2 - Matematik 15 soru

Genel Kültür Testi

1 - Atatürk İlkeleri e İnkılap Tarihi 10 soru

2 - Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru

3 - Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 soru

4 - Türkiye Coğtafyası 5 soru

5 - Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6 soru

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