Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 21 Ocak-04 Şubat 2018 tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin Alacakaya ilçesinde Gortil, Herbite Yaylaları bölgesi, Arıcak ilçesinde Görese 1, 2 bölgesi, Karakoçan ilçesinde Gazdağı, Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar'ın batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyünün batısı, Başak Yaylası, Velikan'ın doğusu, Çatılı bölgesi, Palu ilçesinde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları olduğu açıklandı.

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Elazığ Valiliği

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