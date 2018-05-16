Elazığ, Erzincan'da iftara ne kadar kaldı? Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının ilk gün orucu bugün tutuluyor. 2018 Ramazan ayının ilk orucunu tutan Elazığlılar ve Erzincanlılar iftar vakti için bekleyişe geçti. Peki, Elazığ, Erzincan'da iftar vakti ne zaman? Elazığ, Erzincan'da iftara ne kadar kaldı? İşte 2018 Elazığ, Erzincan iftar vakti ve Elazığ, Erzincan imsakiyesi...

ELAZIĞ, ERZİNCAN'DA İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? (16 MAYIS ÇARŞAMBA)

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in ilk gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba günü Elazığ'da iftar vakti 19.35, Erzincan'da 19.37 olarak görülüyor

ELAZIĞ, ERZİNCAN SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018 (17 MAYIS PERŞEMBE)

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Mayıs Perşembe Elazığ'da sahur vakti (imsak) 03:22, Erzincan’da 03:15 olarak görülüyor. İmsak vakti okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ikinci orucuna niyet edilecek.

ELAZIĞ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:24 05:04 12:26 16:16 19:35 21:09 2 17.05.2018 Perşembe 03:22 05:03 12:26 16:16 19:36 21:10 3 18.05.2018 Cuma 03:21 05:02 12:26 16:17 19:37 21:11 4 19.05.2018 Cumartesi 03:20 05:01 12:26 16:17 19:38 21:12 5 20.05.2018 Pazar 03:18 05:00 12:26 16:17 19:39 21:14 6 21.05.2018 Pazartesi 03:17 05:00 12:26 16:17 19:40 21:15 7 22.05.2018 Salı 03:16 04:59 12:26 16:18 19:41 21:16 8 23.05.2018 Çarşamba 03:15 04:58 12:26 16:18 19:41 21:17 9 24.05.2018 Perşembe 03:14 04:58 12:26 16:18 19:42 21:19 10 25.05.2018 Cuma 03:13 04:57 12:26 16:18 19:43 21:20 11 26.05.2018 Cumartesi 03:12 04:56 12:26 16:18 19:44 21:21 12 27.05.2018 Pazar 03:11 04:56 12:26 16:19 19:45 21:22 13 28.05.2018 Pazartesi 03:10 04:55 12:26 16:19 19:45 21:23 14 29.05.2018 Salı 03:09 04:55 12:27 16:19 19:46 21:24 15 30.05.2018 Çarşamba 03:08 04:54 12:27 16:19 19:47 21:26 16 31.05.2018 Perşembe 03:07 04:54 12:27 16:20 19:48 21:27 17 01.06.2018 Cuma 03:06 04:54 12:27 16:20 19:48 21:28 18 02.06.2018 Cumartesi 03:06 04:53 12:27 16:20 19:49 21:29 19 03.06.2018 Pazar 03:05 04:53 12:27 16:20 19:50 21:30 20 04.06.2018 Pazartesi 03:04 04:52 12:27 16:21 19:50 21:31 21 05.06.2018 Salı 03:04 04:52 12:28 16:21 19:51 21:32 22 06.06.2018 Çarşamba 03:03 04:52 12:28 16:21 19:52 21:32 23 07.06.2018 Perşembe 03:03 04:52 12:28 16:21 19:52 21:33 24 08.06.2018 Cuma 03:02 04:52 12:28 16:22 19:53 21:34 25 09.06.2018 Cumartesi 03:02 04:51 12:28 16:22 19:53 21:35 26 10.06.2018 Pazar 03:01 04:51 12:29 16:22 19:54 21:36 27 11.06.2018 Pazartesi 03:01 04:51 12:29 16:22 19:54 21:36 28 12.06.2018 Salı 03:01 04:51 12:29 16:23 19:55 21:37 29 13.06.2018 Çarşamba 03:01 04:51 12:29 16:23 19:55 21:38 30 14.06.2018 Perşembe 03:00 04:51 12:29 16:23 19:56 21:38

ERZİNCAN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:17 05:00 12:24 16:17 19:37 21:13 2 17.05.2018 Perşembe 03:15 04:59 12:24 16:17 19:38 21:14 3 18.05.2018 Cuma 03:14 04:58 12:24 16:17 19:39 21:15 4 19.05.2018 Cumartesi 03:13 04:57 12:25 16:18 19:40 21:17 5 20.05.2018 Pazar 03:11 04:57 12:25 16:18 19:41 21:18 6 21.05.2018 Pazartesi 03:10 04:56 12:25 16:18 19:41 21:19 7 22.05.2018 Salı 03:09 04:55 12:25 16:18 19:42 21:21 8 23.05.2018 Çarşamba 03:08 04:54 12:25 16:19 19:43 21:22 9 24.05.2018 Perşembe 03:07 04:54 12:25 16:19 19:44 21:23 10 25.05.2018 Cuma 03:05 04:53 12:25 16:19 19:45 21:25 11 26.05.2018 Cumartesi 03:04 04:52 12:25 16:19 19:46 21:26 12 27.05.2018 Pazar 03:03 04:52 12:25 16:20 19:47 21:27 13 28.05.2018 Pazartesi 03:02 04:51 12:25 16:20 19:47 21:28 14 29.05.2018 Salı 03:01 04:51 12:25 16:20 19:48 21:30 15 30.05.2018 Çarşamba 03:00 04:50 12:26 16:20 19:49 21:31 16 31.05.2018 Perşembe 02:59 04:50 12:26 16:21 19:50 21:32 17 01.06.2018 Cuma 02:59 04:49 12:26 16:21 19:50 21:33 18 02.06.2018 Cumartesi 02:58 04:49 12:26 16:21 19:51 21:34 19 03.06.2018 Pazar 02:57 04:48 12:26 16:21 19:52 21:35 20 04.06.2018 Pazartesi 02:56 04:48 12:26 16:22 19:52 21:36 21 05.06.2018 Salı 02:56 04:48 12:26 16:22 19:53 21:37 22 06.06.2018 Çarşamba 02:55 04:48 12:27 16:22 19:54 21:38 23 07.06.2018 Perşembe 02:54 04:47 12:27 16:22 19:54 21:39 24 08.06.2018 Cuma 02:54 04:47 12:27 16:23 19:55 21:40 25 09.06.2018 Cumartesi 02:53 04:47 12:27 16:23 19:56 21:41 26 10.06.2018 Pazar 02:53 04:47 12:27 16:23 19:56 21:41 27 11.06.2018 Pazartesi 02:53 04:47 12:28 16:24 19:57 21:42 28 12.06.2018 Salı 02:52 04:47 12:28 16:24 19:57 21:43 29 13.06.2018 Çarşamba 02:52 04:46 12:28 16:24 19:58 21:43 30 14.06.2018 Perşembe 02:52 04:46 12:28 16:24 19:58 21:44

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