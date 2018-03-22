Elektrikli arabaların, lityum bataryalardaki fiyat düşüşü sürdüğü takdirde, 2025 yılında benzinli muadillerinden daha ucuz olması bekleniyor.

Bloomberg Yeni Enerji Finans (BNEF) verilerine göre, 2024 yılında bazı elektrikli araba modelleri içten yanmalı motorlara olanlarla aynı fiyata gelecek ve ertesi yıl ise daha ucuza satılabilecek.

Ancak bunun için ilgili metallere olan artan talebe rağmen batarya fiyatlarının düşmesi gerekiyor.

Ülkeler ve şirketler arasında şehirlerin hava kalitesini arttırma yarışı ve Paris İklim Anlaşması uyarınca belirlenen hedeflerin tutturulabilmesi için mücadele devam ederken elektrikli araba piyasasınının her geçen artması kaçınılmaz olarak öngörülüyor.

BİNLERCE YENİ POZİSYON AÇILACAK

Örneğin, Britanyalı yetkililer eylül ayında bir piyasa araştırmasına başladı ve gerekli altyapı için olması gerekenlere dair bilgi topluyor.

Böylelikle, 2040 yılında benzinli ve dizel araç satışının son verilmesi hedefi için atılması gereken adımlar planlanıyor.

Green Alliance yani Yeşil Birlik raporuna göre Birleşik Krallık bu doğrultuda verilecek teşviklerle otomotiv endüstrisindeki ticaret açığını 5 milyar dolar azaltabilecek.

Dizel ve benzinli araçların piyasadan silinmesiyle sektörde 14 bin kişilik yeni bir istihdam da oluşacak.

Pek çok sektörel ve sivil toplum kuruluşunun yayımladığı raporlarla benzinli araçların yasaklanması tarihinin 10 yıl öne çekilerek 2030 olması gerektiği yönündeki tez üzerinde duruluyor.

Yıllara göre kWh başına batarya maliyeti

MALİYET YÜZDE 49'DAN 17'YE DÜŞECEK

Hava kirliliğinin en büyük sorumlusu olan Çin de elektrikli araç adaptasyonunda başta gelmek için hükümetin satışlara artırma amaçlı üretim kotasını hayata geçirdi. Geely'nin milyarder kurucusu Li Shufu geçtiğimiz ay Alman Daimler firmasından 9 milyar dolarlık hisse alımının da bu doğrultuda atılmış bir adım olduğu belirtiliyor.

BNEF verilerine göre lityum bataryalarındaki seri üretim artışının 2030 yılı itibarıyla her bir kilovatsaat (kWh) için maliyeti 70 dolara dek indirmesi söz konusu. Bu, toplam maliyetins adece yüzde 16'sı anlamına geliyor.

Oysa, 2017 yılında maliyet 208 dolar olarak gerçekleşmiş ve elektrikli arabalardaki toplam maliyetin yüzde 40'ına denk gelmişti. 2016 yılında ise batarya maliyeti kWh başına 273 dolar ile yüzde 49 dolayındaydı. Bu durum, tomotiv dünyasındaki fiyatlamada ciddi değişiklikleri beraberinde getirebilir.

BNEF Ulaştırma Analisti Colin McKerracher de yaptığı açıklamada "Elektrikli arabaların satışı gelecek yıllarda artmaya devam edecek ancak kitlesel bir pazar adaptasyonu için batarya fiyatlarının düşmesi gerekiyor." dedi.