'Elektrikli otomobiller bizim için felaket'

Ülkenin en güçlü sendikasının başındaki isim olan Ha Bu-young, Güney Kore'de General Motors'un yaşadığı türden bir krizden korktuğunu ifade etti.

General Motors geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, yüksek işçilik maliyetlerini ve azalan satışlar nedeniyle Güney Kore'deki tesislerinden birini kapatacağını, ülkedeki diğer üç montaj fabrikasında da işçi çıkartmaların yaşanabileceğini duyurmuştu.

"İşlerimizle ilgili endişelerimiz var ve bir kriz hissediyoruz" diyen Ha Bu-young, sedan modeller ve bazı eski model SUV satışlarındaki yavaşlama nedeniyle halhazırda bazı Hyundai çalışanlarına daha uzun tatiller teklif edildiğini söyledi.

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Hyundai'deki sendika elektrikli araçlara doğru yönelimin işçiler için felaket olabileceğini ve en kötü senaryoda yüzde 70 oranında bir istihdam kaybına yol açabileceğini ileri sürdü. Elektrikli araçlar, karmaşık bir motora ve şanzımana gerek duymaması nedeniyle otomotiv üretimindeki bazı geleneksel pozisyonları gereksiz hale getiriyor.

Ha Bu-young, son dönem yaşananlara tepkisini "Elektrikli araçlar felakettir. Onlar büyük kötülük. Çok sinirliyiz" diyerek ortaya koydu.

Sendika, istihdam piyasasına zarar vermeden geleceğin araçlarını yapmanın alternatif yollarını incelerken, bir taraftan da Hyundai'yi yeni araçların ve yeni teknolojinin istihdam üzerindeki etkisini gözden geçirmek için bir komite kurmaya çağırdı.