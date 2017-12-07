Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi olan Elif’in yaşarken ki en büyük hayallerinden biri insanları bilime,teknolojiye ve mühendisliğe yönlendirerek cehaletten uzaklaştırmaktı. Bu düşünceyle üniversite’de “İnsanlık için gelişmiş teknoloji” üretmeyi hedefleyen IEEE (Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) Topluluğunda gönüllü olarak çalışmalar yürüttü.
Tıpkı onun gibi mühendislik okuyan ve aynı toplulukta gönüllü olan arkadaşları Şehit Elif’in bu hayalini yarım bırakmamak, cehaletten beslendiğini düşündükleri terörü azaltmak, bilinçli nesiller yetiştirmek ve Elif’in ismi ile teröre tepki göstermek amacıyla ülke genelinde Lise öğrencilerine ücretsiz mühendislik eğitimi veriyorlar.
Elif Gizem’in annesi Gülten Akkaya “Bu proje beni çok onurlandıran, gururlandıran bir proje. Kızını kaybetmiş anneye verilebilecek en güzel hediye” sözleri ile projeden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.
Lise öğrencilerine ücretsiz mühendislik eğitimi
Tam adı “Elif Gizem Akkaya Bilim ve Teknoloji Proje Sergisi” olan bu teknik eğitim projesi kapsamında Lise öğrencileri kodlama, elektronik, robotik, enerji, biyomedikal ve daha bir çok alanda aylar süren ücretsiz, uygulamalı eğitimler ile mühendisliğe ve üniversite okumaya teşvik ediliyor.
Aldıkları eğitimler sonucunda kendilerine sağlanan malzemeler ile kendi projelerini üreten Lise öğrencileri bu projelerini Sergi gününde sergileme imkanı buluyorlar. Şehit ailelerinin, akademisyenlerin, iş adamlarının ve ülkenin dört bir yanından üniversite ve lise öğrencilerinin katılım sağladığı bu sergi gününde Lise öğrencileri proje sunumları yaparken gün sonunda 13 Mart Şehitlerimiz için anma programı gerçekleştiriliyor.
Bu sene ikincisi düzenlenecek Sergi Günü 27 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde gerçekleşecek.
Projeye destek bulunamıyor
Projeyi Gönüllü olarak yürüten üniversite öğrencileri bu anlamlı sosyal sorumluluk projeleri için yeterli destek bulamadıklarını dile getiriyor. Üniversite öğrencileri proje kapsamında ihtiyaç duyulan elektronik malzemeleri destek bulamayınca kendileri karşılamak zorunda kalıyor. Proje hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için ega.kurumsal@gmail.com adresine e-posta atabilir veya aşağıdaki hesaplardan takip edebilirsiniz.
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