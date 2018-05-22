AK Parti'nin 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesinde en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.



ELİF NUR BAYRAM KİMDİR?



2000 Kocaeli doğumlu olan Elifnur Bayram, Kocaeli Fen Lisesi son sınıf öğrencisi. Doktor ve milletvekili hayali olan genç Elifnur Bayram, AK Parti'de başvuru yapan en genç aday adayı oldu.



Milletvekili aday adaylığı başvurusuyla herkesin dikkatlerini üzerine çeken 18 yaşındaki Elif Nur Bayram 11. sıradan Kocaeli milletvekili adayı oldu. Habertürk'e konuşan Bayram heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Çok mutluyum. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Sayın Ebiz gençlere bu fırsatı tanıdı. Çok büyük gurur duyuyorum. Biz gençler çok çalışacağız. İnşallah 24 Haziran günü de her zaman bu yolda dik bir şekilde yürüyeceğimizi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



AİLESİNDEN BÜYÜK DESTEK



Esnaflık yapan baba Adnan Bayram da tek çocukları olan kızının aldığı karara saygı duyduklarını ve desteklediklerini söyledi. Ülkenin yönetiminde gençlerin olmasından gurur duyduğunu anlatan Bayram, "Kızımın küçüklüğünden beri hep hayali ve ideali vardı. Bugüne kadar aldığı kararlarda bizi hiç yanıltmadı. Biz de ona her zaman destek olduk. Kızım tıp doktoru olduktan sonra milletvekili olmak istiyordu. Üniversite sınavına girecek. İnşallah iki sevinci birden yaşamak istiyoruz." dedi.



FİKRİ IŞIK 1. SIRADA



Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Milletvekili sıralamasında ilk sırada yer aldı.



TÜRKKAN 1, TÜRKŞEN 2



Öte yandan eski MHP milletvekili Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin Kocaeli'nde 1. Sıra adayı oldu. İkinci sırada ise emekli SAT komandosu Ali Türkşen yer aldı.







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