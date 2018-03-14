Survivor Elif Şadoğlu kimdir? Survivor 2018'in 22. son bölümünde Ünlüler takımına Elif Şadoğlu katıldı. Yarışmaya yeni katılmasından dolayı izleyiciler merakla Elif Şadoğlu'nun hayat hikayesini araştırıyor. Peki, Fitness Eğitmenliği yapan Elif Şadoğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte Elif Şadoğlu'nun hayat hikayesi...

ELİF ŞADOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2018'in yeni yarışmacısı Elif Şadoğlu 1992 yılında dünyaya geldi. İstanbul'da bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Katıldığı 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu olan Elif Şadoğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen Survivor 2017 sezonunda yer almış ve yapılan halk oylamasının ardından adaya veda etmişti.

Acun Ilıcalı'nın verdiği karar üzerinde Elif Şadoğlu Survivor 2018'e dahil oldu. Başarılı yarışmacı Survivor 2018'de All Star takımında yarışacak.

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