Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu ameliyatla erkek oldu ve ismini ise Poyraz Sakuçoğlu olarak değiştirdi.

Poyraz Sakuçoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce bugün her zaman yaşamak istediğim hayatı yaşamak için bir karar aldım. Bu da cinsiyetimi değiştirmek demekti. Bu tarz değişiklikler başka türlü yaşayamamaktan dolayı yüzleşmekten geldi. Son 12 ay içimi dışımla aynı hale getirmekle geçti. Erkek olarak hikayem her zaman içimde olan ve süregelen bir durumdu ama şimdi gerçek cinsiyetimi yaşayabiliyorum. Bu taze bir başlangıç. Hayatımdaki yeni bölüm yazılmayı bekliyor. Yeni sorular sorulacak, benimsenecek ve sevilecek. Yanıtlar keşfedilmeye devam edecek ve bu değişim sürecinde kendini keşfetmek ve keyif almak olacak." dedi.





Poyraz Duygu Sakuçoğlu'nun fotoğrafları











Poyraz Duygu Sakuçoğlu'nun fotoğrafları

Geçirdiği operasyonlardan sonra hormon tedavisi gören Poyraz Sakuçoğlu en büyük desteği ablasından gördü.

Eliz Sakuçoğlu son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Geçtiğimiz yıllarda da oyuncu Nil Erkoçlar, cinsiyet değiştirmişti. Erkoçlar, adını Rüzgar yapmıştı.