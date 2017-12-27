14 yaşındaki Emanuel Zayas, kafatası, kolları ve bacaklarında deformasyona sebep olan, kemik dokusunu değiştiren bir hastalıkla doğdu.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Zayas'ın üç yıl önce burnunda sivilce büyüklüğünde bir leke meydana geldi. Zamanla büyüyerek, buçuk kilo ağırlığa ulaşan kitlenin, büyümeye devam ettiği takdirde Zayas'ı boğma veya boynunu kırma tehlikesi var.

Kübalı çocuk, ocak ayında olacağı ameliyat için Miami'ye getirildi.

Miami Üniversitesi'nden Dr. Robert Marx, Emanuel Zayas'ın yüzündeki tümörün önümüzdeki ay alınacağını söyledi.

Dr. Marx, "Ameliyatın, çocuğun görmesi, solunum yolları ve yemek yiyebilme yeterliliği sağlamasının yanı sıra Zayas'a kimliğini geri kazandıracağını umuyoruz" açıklamasında bulundu.

Genetik olan bu hastalığın nedeni bilinmiyor. Ancak hastalık yüzünden Emanuel, sadece ağzından nefes alabiliyor, çiğneyemediği için son derece yetersiz besleniyor ve tümörün engellemesi nedeniyle sadece yukarı ve yana bakabiliyor.

Emanuel Zayas'ın, tümöre ek olarak kolunda ve bacağında da eğilmeler söz konusu, bu da yürümesine engel oluyor.

Riskli olan ameliyatın 10 ila 14 saat arasında süreceği öngörülüyor.

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