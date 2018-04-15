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Palandöken, emekli esnaf ve sanatkarın bu durumdan kurtarılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tek kişinin açlık sınırı bin 997,46 lira olarak hesaplanıyor ancak esnaf ve sanatkarımızın aldığı emekli aylıkları bin 100 liradan başlıyor. Asgari ücretin dahi bin 603 lira olduğu bir ülkede emekli olan esnafımız açlık sınırının altında yaşıyor. Oysa toplumda en çok çalışıp en uzun prim gün sayısını ödeyen kesim esnaf ve sanatkardır. Gece gündüz demeden, tatil nedir bilmeden dükkanının başında duran esnafımız emekliliğinde mağdur edilmemeli."