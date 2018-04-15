Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların emekli aylıklarının düzenlenmesi gerektiğini belirtti. İşte ayrıntılar...
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların emekli aylıklarının düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Toplumda en çok çalışan kesim olan Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarımızın emekli aylıkları asgari ücretin altında olmamalı." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarın emekli aylıklarının açlık sınırının altında kaldığını savundu.
Bu kesimin emekli aylıklarında düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Toplumda en çok çalışan kesim olan Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarımızın emekli aylıkları asgari ücretin altında olmamalı. Günümüz şartlarında Bağ-Kur emeklilerinin aldığı maaş maalesef açlık sınırının altında kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, emekli esnaf ve sanatkarın bu durumdan kurtarılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tek kişinin açlık sınırı bin 997,46 lira olarak hesaplanıyor ancak esnaf ve sanatkarımızın aldığı emekli aylıkları bin 100 liradan başlıyor. Asgari ücretin dahi bin 603 lira olduğu bir ülkede emekli olan esnafımız açlık sınırının altında yaşıyor. Oysa toplumda en çok çalışıp en uzun prim gün sayısını ödeyen kesim esnaf ve sanatkardır. Gece gündüz demeden, tatil nedir bilmeden dükkanının başında duran esnafımız emekliliğinde mağdur edilmemeli."
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