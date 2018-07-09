24 Haziran’daki milletvekilli genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi emeklilere biri Ramazan, diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere 1000’er lira ikramiye müjdesi verildi. Emekliler (BAĞ-KUR - Emekli Sandığı – SGK ) Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7 – 8 Haziran tarihlerinde aldı. Kurban Bayramı için ise geri sayım başladı. Bayrama 2 aydan kısa süre kaldı. Bayram öncesi BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ve SGK emeklileri 1000 (bin) liralık bayram ikramiyesinin ödeme tarihini araştırmaya başladı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Cevabı son günlerde en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayına denk geliyor. Ramazan bayramında uygulanan sistemde değişiklik yapılmayarak bayram öncesinde maaşlar tahsis numarasının son rakamına göre ödenmesi bekleniyor. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

KURBAN BAYRAMI 2018 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Hicri Zilhicce (Hacca sahiplik eden ) ayının 10, 11, 12, 13 ve 14. günleri kutlanmaktadır. Zilhicce ayı, aynı zamanda Hac ibadetinin de yerini getirildiği ay olduğu için İslam Dünyası için önemli aylardandır. Hac ibadetinin yerine getirildiği Zilhicce ayı, Hicri takvimin son ayı olmakla beraber 4 Haram aydan da birdir. Hicri takvimde Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları haram aylar olarak adlandırılır.

2018 Kurban Bayramı tarihleri:

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesine tıklamalısınız. Açılan sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz. "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgilerinizi kullarak" SGK'nın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfada kimlik bilgilerinizin yanı sıra hizmet dökümünüzün görüntülenir. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerektiğiniz unutmayın.

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

BAĞKUR'LU EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

MEMUR EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN