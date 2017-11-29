Emine Erdoğan: İnsan insana zimmetlidir

Vali eşlerine seslenen Emine Erdoğan, “Bu ülke öyle güzelki toplumsal sorunlar sadece resmi sorumluları değil, eşlerini de harekete geçiriyor. Modern çağ, insanları ne kadar yabancılaştırsa da yerkürede nerede bir insanlık sorunu varsa devleti, milleti ile Türkiye oraya uzanmaktadır. Gönül elçileri de gücünü buradan alır. Valilerimiz, eşleri kimsesiz çocuklara sıcak yuvalar kurmaya odaklanır. Attığımız küçük bir adımın binlerce çocuk hayatında hangi umutlar yeşerdiğini tahmin edemezsiniz. İnsan insana zimmetlidir. Kimsesiz bu evlatlar hepimizin emanetidir” dedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da konuşmasında, rakamlar verirken, bu projeyle gerçek anlamda gönüllülerle hareket oluşturulduğunu söyledi.

Bakan, şöyle dedi:

“Bakanlık olarak biz de aile, kadın, yaşlı, engelli ve çocuklara yönelik hizmetler olarak belirledik. Çok önemli işler yapıldı. En çok önem verdiğimiz proje koruyucu aile projesi. Bakanlık olarak her çocuğumuzun sıcak yuvada kalmalarını istiyoruz. Hiçbir aile ekonomik yoksulluk nedeniyle çocuğundan ayrılmasın istiyoruz. 105 bin çocuğumuzu aylık ekonomik destekle destekliyoruz ailelerinin yanında kalmaları için. Artık çocuklarımız ev ortamında ya da sevgi evleri sitesi dediğimiz yerlerde yetiştiriliyor. Çocuklarımızın aile ortamında ve aile sıcaklığında yaşamalarını istiyoruz. Bugün koruyucu aile sayımız 4 bin 564, bu aileler sayesinde 5 bin 542 çocuk, aile sıcaklığını hissedip yaşıyor.”