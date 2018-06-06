Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci yurdunda erkek öğrenciler ile ani sahur programına katılmasının ardından, eşi Emine Erdoğan, bu gece Külliye'de kız öğrenciler ile sahur yacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter hesabından şu tweeti paylaştı:

''Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliye’de gençlerimizle sahur yapacağız. Bu tweet’e cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık var''

— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 6, 2018

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