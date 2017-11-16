Emmy Ödülleri’nin resmi Instagram hesabı Neslihan Atagül'ü takibe aldı

Neslihan Atagül'ün Burak Özçivit’le başrolü paylaştığı “Kara Sevda” dizisi, bu yıl 45’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye’den finale kalan tek yapım olan “Kara Sevda”, “En İyi Dizi” dalında yarışacak. Ödül töreninin resmi hesapları sosyal medyada Doğulu’yu da takip etmeye başladı.

Uluslararası Emmy Ödülleri’nin resmi Instagram hesabı Christina Ricci, Kevin Spacey, Conan O’Brien gibi dünyaca ünlü isimleri takip ediyor. Uluslararası Emmy Ödülleri, 20 Kasım’da New York’ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

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