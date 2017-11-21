Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin detaylı suç haritasını çıkardı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye'nin suç röntgenini çekti. Detaylı analizin sonucunda hazırlanan raporda, kaçakçılığın Türkiye'yi ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkileyen, terör ve suç örgütlerinin faaliyetlerini sürdürebilmek için finansal destek sağladığı çok aktörlü ve değişken yapılı bir süreç olduğu belirtildi. Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre operasyon sayılarına göre Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana ilk 5 sırada yer aldı.