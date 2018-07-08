Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da TakviyeHazır Kuvvet Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı 4 şube müdürlüğü oluşturuldu.

Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Van'daki Çevik Kuvvet Müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı 4'er adet şube müdürlüğü ise kaldırıldı