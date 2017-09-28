Yazar ve senarist Emrah Serbes Twitter hesabından paylaştığı notla, karıştığı ve aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili savcılığa geldiğini ve teslim olacağını açıkladı. Notu paylaşmasının ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Serbes, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Serbes, tutuklandı.

Mahkeme çıkışı gazetecilere seslenen Serbes, "Hiçbir şey bir kızın hayatı etmez. Yere batsın Emrah Serbes. Emrah Serbes sonunda 't' yok, bundan sonra benim sonumda hiçbir şey yok. Ömür boyu bu vicdan azabı ile yaşayacağım. Keşke ben ölseydim" dedi.

— Emrah Serbes (@EmrahSerbes) September 28, 2017

Serbes'in sorgusunda sosyal medyada paylaştığı nottaki ifadelerini tekrar ettiği ve "Yaptığım suçu kabul ediyorum, yaptığımın bir suç olduğunu biliyorum ve verilecek her türlü cezaya razıyım." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

22 Eylül'de meydana gelen kazada Aydın Otoyolu'nda, başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirmişti. Kazada sürücünün eşi 51 yaşındaki Nilgün Özçelik ise ağır yaralanmıştı.



Serbes'in yaptığı itirafın ardından kazada hayatını kaybedenlerin ailesi Twitter'dan teşekkür ettiklerini yazan bir tivit paylaştı. Fakat daha sonra bu tivit silindi.

emrah serbes

Emrah Serbes kimdir?

son dakika