En anlamlı kilo artışı: Hamilelik!

Bir türlü kilo alamayan çok zayıf kadınların sevindiği, sürekli diyet yapmaya çalışan ve zayıflayamayan şişman kadınların da strese girdiği bir konu, hamilelikte alınan kilolar. Peki, çok zayıf bir kadın hamilelik döneminde ne kadar kilo alabilir? Çok kilo almak bu dönemde iyi midir?
Kilo artışı ne hızda olmalıdır? Kilo problemi olan ve zayıflamadan hamile kalanlar için biraz da önemli bir karar, bu dönemde ne kadar kilo alınmalı? Acaba hiç kilo almadan gebelik tamamlanabilir mi? Gelin şimdi kafanızdaki bu soru işaretlerini bir bir cevaplayalım…
GEBELİKTE KAÇ KİLO ALINMALI?
İlk önce sağlıklı ve ideal ağırlık nedir kısaca hatırlatayım.
BKI değeriniz 25’in altında ve yağ oranı yüzde 25’in altında ise sağlıklı ve ideal aralıktasınız demektir. İdeal deyince hemen kadınların aklına 36 beden olmak geliyor. Hayır! İdeal rakam kişiye, vücut yapısına ve yağ oranına göre değişebilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz ve sağlıklı aralıkta olduğunuz zaman buna ideal diyebilirsiniz.
İdeal aralıktayken hamile kalan bir kadın gebelik süresince 12-18 kg alabilir.
Zayıf kadınlar gebelikte 14-20 kg alabilirler. Şişman kadınlar, yani BKI değeri 25’in üzerinde ve yağ oranı yüzde 25’in üzerinde olan kadınlar gebelik boyunca 7-12 kg aralığında kilo artışı sağlayabilirler.
BİR BEBEK BEKLİYORSUNUZ...
Önünüzdeki 9 ay boyunca kendinizle daha çok ilgilenmeniz gerekiyor. Çünkü artık içinizde çok güzel bir fabrika kuruldu ve harıl harıl çalışıyor. Bebeğin oluşumu sırasında metabolizma inanılmaz derecede hızlanır. Bu ihtiyaçlarınızın yavaş yavaş artacağı anlamına geliyor. Yani, artık bebeğinizi de düşünerek yemek seçmeli ve miktarını da buna göre ayarlamalısınız. Ne yediğiniz, ne içtiğiniz, bebeğin zekâsından tutun da bağışıklık sistemine, kemik sağlığından damak tadına kadar her şeyi etkiler. Bu sebeple, hamileyseniz kendinizi severek işe başlayın! Kendinizi sevin ve bu keyifli dönemde kendiniz ve bebeğiniz için ne yapılması gerekiyorsa elinizden geleni yapın. Araştırın, gezin, öğrenin ve mutlaka iyi beslenin!
MUTLAKA YEMENİZ GEREKENLER…
BURAYA birkaç satır önemli besinleri yazacak ve bunları yeseniz süper olur diyeceğim. Ama biliyoruz ki bazı gebeliklerde bulantının şiddetli ve sürekli olması, koku hassasiyeti, yemek pişirememe gibi nedenlerle burada yazanları yiyemiyor olabilirsiniz. Böyle bir probleminiz var ise mutlaka bir beslenme uzmanına gidin ve eksik kalanları nasıl tamamlayacağınızı öğrenin. Hiçbir şekilde yiyemiyorsanız bu durumu mutlaka kadın doğumcunuza danışın ve gerekirse gebelik dönemine özel hazırlanan vitaminlere daha önce başlayın.
1. Süt-yoğurt
2. Zeytin, zeytinyağı
3. Ceviz, fındık, badem
4. Ekmek veya ekmek yerine bulgur-makarna
5. Meyve
6. Sebze-salata
7. Kırmızı et
8. Balık
9. Peynir
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.