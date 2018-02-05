En anlamlı kilo artışı: Hamilelik!

Bir türlü kilo alamayan çok zayıf kadınların sevindiği, sürekli diyet yapmaya çalışan ve zayıflayamayan şişman kadınların da strese girdiği bir konu, hamilelikte alınan kilolar. Peki, çok zayıf bir kadın hamilelik döneminde ne kadar kilo alabilir? Çok kilo almak bu dönemde iyi midir?

Kilo artışı ne hızda olmalıdır? Kilo problemi olan ve zayıflamadan hamile kalanlar için biraz da önemli bir karar, bu dönemde ne kadar kilo alınmalı? Acaba hiç kilo almadan gebelik tamamlanabilir mi? Gelin şimdi kafanızdaki bu soru işaretlerini bir bir cevaplayalım…

GEBELİKTE KAÇ KİLO ALINMALI?

İlk önce sağlıklı ve ideal ağırlık nedir kısaca hatırlatayım.

BKI değeriniz 25’in altında ve yağ oranı yüzde 25’in altında ise sağlıklı ve ideal aralıktasınız demektir. İdeal deyince hemen kadınların aklına 36 beden olmak geliyor. Hayır! İdeal rakam kişiye, vücut yapısına ve yağ oranına göre değişebilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz ve sağlıklı aralıkta olduğunuz zaman buna ideal diyebilirsiniz.

İdeal aralıktayken hamile kalan bir kadın gebelik süresince 12-18 kg alabilir.

Zayıf kadınlar gebelikte 14-20 kg alabilirler. Şişman kadınlar, yani BKI değeri 25’in üzerinde ve yağ oranı yüzde 25’in üzerinde olan kadınlar gebelik boyunca 7-12 kg aralığında kilo artışı sağlayabilirler.

BİR BEBEK BEKLİYORSUNUZ...

Önünüzdeki 9 ay boyunca kendinizle daha çok ilgilenmeniz gerekiyor. Çünkü artık içinizde çok güzel bir fabrika kuruldu ve harıl harıl çalışıyor. Bebeğin oluşumu sırasında metabolizma inanılmaz derecede hızlanır. Bu ihtiyaçlarınızın yavaş yavaş artacağı anlamına geliyor. Yani, artık bebeğinizi de düşünerek yemek seçmeli ve miktarını da buna göre ayarlamalısınız. Ne yediğiniz, ne içtiğiniz, bebeğin zekâsından tutun da bağışıklık sistemine, kemik sağlığından damak tadına kadar her şeyi etkiler. Bu sebeple, hamileyseniz kendinizi severek işe başlayın! Kendinizi sevin ve bu keyifli dönemde kendiniz ve bebeğiniz için ne yapılması gerekiyorsa elinizden geleni yapın. Araştırın, gezin, öğrenin ve mutlaka iyi beslenin!

MUTLAKA YEMENİZ GEREKENLER…

BURAYA birkaç satır önemli besinleri yazacak ve bunları yeseniz süper olur diyeceğim. Ama biliyoruz ki bazı gebeliklerde bulantının şiddetli ve sürekli olması, koku hassasiyeti, yemek pişirememe gibi nedenlerle burada yazanları yiyemiyor olabilirsiniz. Böyle bir probleminiz var ise mutlaka bir beslenme uzmanına gidin ve eksik kalanları nasıl tamamlayacağınızı öğrenin. Hiçbir şekilde yiyemiyorsanız bu durumu mutlaka kadın doğumcunuza danışın ve gerekirse gebelik dönemine özel hazırlanan vitaminlere daha önce başlayın.

1. Süt-yoğurt

2. Zeytin, zeytinyağı

3. Ceviz, fındık, badem

4. Ekmek veya ekmek yerine bulgur-makarna

5. Meyve

6. Sebze-salata

7. Kırmızı et

8. Balık

9. Peynir

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