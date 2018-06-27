"En çok kaşıkla oynamayı özledim"

Konya'da 10 yıldır girdiği diyalizden, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü yapılan böbrek nakliyle kurtulan ve çifte bayram yaşayan Mustafa Kaya, "En çok düğünlere gitmeyi, kaşıkla oynamayı özledim. Böbrek nakli sayesinde hayallerimi gerçekleştirebileceğim" dedi.
10 YIL BEKLEDİ
AA'nın haberine göre; Ilgın ilçesinin köylerinde hayvancılıkla uğraşan diyabet hastası Kaya'ya, 10 yıl önce göz rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede, 34 yaşında kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Hastalığı ilerleyince diyalize girmeye başlayan Kaya, rahatsızlığının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle zor günler geçirdi. İlçe merkezine taşınan ve günün büyük bölümünü diyalizde geçiren Kaya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu. Eşinin dokuları uymadığı için böbrek nakli bekleme listesine yazılan Kaya, 10 yıl organ nakli bekledi.
Kaya'nın yüzü, umudunu kaybettiği sırada arife günü akşam çalan telefonla güldü. Uygun organ bulunduğu haberi verilen Kaya'ya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından, beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan böbreği nakledildi. Bayramın birinci günü yapılan nakille hayata tutunan Kaya, yaptığı açıklamada, taburcu olunca düğünlere giderek kaşıkla oynamak istediğini söyledi.
Kaya, 2008'den bu yana diyalize girdiğini belirterek, böbrek nakli bekleme listesine yazılmasının üzerinden 10 yıl geçtiğini, tam umudunu kaybettiği sırada kadavradan organ çıktığını ifade etti.
Diyalizin çok zor bir süreç olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti: "Diyaliz çok zor ama yaşamak için mecbursun. Artık benim için yeni bir hayat başlıyor. Hasta olduğum için düğünlere gidemiyordum. Her şeyi özledim. En çok da düğünlere gitmeyi, kaşıkla oynamayı özledim. Böbrek nakli sayesinde bundan sonra inşallah hayallerimi gerçekleştirebileceğim."Gezmeyi çok sevdiğini kaydeden Kaya, diyalize girdiği için düğünlere, cenazelere gidemediğini, gençlik yıllarını hastanede geçirdiğini anlattı.Bu zorlu süreçte 16 yıllık hayat arkadaşının kendisini hiç yalnız bırakmadığını aktaran Kaya, "Hastanede bir gece dahi onsuz kalmadım. İyi ki var. Tabii düğünler farklı oluyor, eğlence var. İnşallah birlikte gideceğiz" dedi.
"ÇİFTE BAYRAM YAŞADIK"
Hastanede eşinin başından ayrılmayan Meryem Kaya da "Eşim 34 yaşında diyalize girmeye başladı. Tam hayatı yaşayacağımız yaşta hastalığı başladı. Ömrü hastanede geçti, gençliğini yaşayamadı. 10 yıldır böbrek bekliyor. Artık Antalya'ya gelmeyeceğim, çıkmayacak dedi. Benim içimde hep bir ümit vardı, gerçek de oldu" şeklinde konuştu.
Beyin ölümü gerçekleşen hastadan bağışlanan böbrek için ilk defa çağrıldıklarını ve bunun uyumlu çıktığını vurgulayan Kaya, Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşadıklarını söyledi.Bağışlanan böbreğin kendilerini hayata bağladığını dile getiren Kaya, "Bağış yapanı, Allah cennetle mükafatlandırsın. Eşim hasta olmadan önce düğünlere giderdik, eşim çok severdi. Kendi düğünümüz de çok güzel olmuştu. Mutluyduk ama birden hastalık çıktı, hayatımız bitti. Diyalize gittiğinden cuma ve bayram namazlarına gidemiyordu, hemşirelere kızıyordu. Artık yaşama tutunduk, güzel olacak inşallah" ifadesini kullandı.
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