Organ bağışı yetersizliği her yıl 5 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor!

Böbrek nakli ile ilgili rakamların ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çeken Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, “Her yıl diyalize giren hasta sayısına yaklaşık 5 bin hasta daha ilave oluyor. Ancak bu korkutucu artışa rağmen yılda sadece 3 bin hasta nakil olma şansına sahip oluyor ”dedi.

HASTALAR UMUTSUZLUK YÜZÜNDEN NAKİL LİSTESİNE KAYIT YAPTIRMIYOR

Organ bağışındaki yetersizlik nedeniyle Türkiye’de her yıl 5 bin civarında hasta hayatını kaybediyor. Prof. Dr. Alp Gürkan, kadavradan gerçekleşen organ naklinin çok daha yüksek rakamlara ulaşması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Gerçekleşen nakil ameliyatlarının yüzde 80’inin canlı, yüzde 20’sinin ise beyin ölümü sonrası bağışlanan organlardan yapılıyor. Son rakamlara göre kadavra bekleme listesine 22 bin hasta kayıt yaptırmış. Bu kayıtların çok daha yüksek rakamlarda olması beklenirken, naklin az olmasından dolayı hastalar umutsuzluktan nakil listesine bile kayıt yaptırmıyor.”







Organ nakli yetersizliği

Prof. Dr. Alp Gürkan

böbrek yetmezliği