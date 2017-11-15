En güzel 'Doğal Yaşam' fotoğrafları açıklandı

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DHA'nın haberine göre Doğal Yaşam Parkı'nda barınan 130'dan fazla türde 1500'ü aşkın hayvanı genç nesillere tanıtmak ve fotoğrafçılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 266 kişi bin 251 eserle katıldı. Ortaya çıkan kareler, Afrika ve Asya ormanlarını aratmadı.