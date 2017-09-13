Avustralya Sydney’de yaşayan 23 yaşındaki Paige Kirk’ün, düğünü için yaptığı ilginç buket tasarımı davetlileri şaşırttı. Gazete Habertürk'ün haberine göre çünkü Kirk’ün buketi çiçek yerine ABD’de bol tüketilen tatlı bir çörek olan donutlardan oluşuyordu.

HERKES ÇOK SEVDİ

Buket, alternatif çiçek hediyeleri yaratmak isteyen bir firma tarafından tasarlandı. Gelinlerin bu özel günde çok keyif almaları gerektiğini söyleyen Kirk, cumartesi günkü düğüne gelen yakınlarının da bu fikirden çok hoşlandığını kaydetti.