Belçikalı psikiyatrlar ‘psikopat’ tanımlamasını en iyi şekilde hak eden film karakterlerini araştırdı. Psikiyatri profesörü Samuel Leistedt ve arkadaşları “En psikopat film karakteri kim?” sorusuna yanıt bulmak için tam 3 yıl boyunca 400 filmi inceledi.

Gazete Habertürk'te ter alan habere göre yaklaşık 100 yıl gibi bir süreyi kapsayan (1915-2010) periyotta çekilen filmleri mercek altına alan ekip, çalışmanın ardından 126 psikopat karaktere ulaştı. Yapılan değerlendirmede en psikopat karakter İhtiyarlara Yer Yok (No Country For Old Men) filminde Javier Bardem’in canlandırdığı Anton Chigurh seçildi.

21 kadın karakter içinde birincilik koltuğuna oturan isim ise Sharon Stone’un canlandırdığı Temel İçgüdü’nün (Basic Instinct) Catherine Tramell karakteri oldu.

Ancak psikiyatrlar, Elm Sokağı Kâbusu filmindeki Freddy Krueger karakterinin psikopat olmadığını düşünüyor.