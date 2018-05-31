İngiliz sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) 2018 Saygınlık Sıralaması’nı (World Reputation Rankings 2018) açıkladı. Harvard Üniversitesi geçtiğimiz 7 yılda olduğu gibi bu yıl da ilk sırada. İkinci Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, üçüncü Stanford Üniversites.

21 ülkeden üniversitelerin yer aldığı en saygın 100 üniversite arasında ilk 10’da 8 üniversitesi bulunan ABD’den 44 üniversite yer buldu. Birleşik Krallık’tan ise 9 üniversite var. Cambridge ve Oxford üniversiteleri sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada. Avrupa’dan toplam 33, Asya-Pasifik bölgesinden 23, Avustralya’dan ise 3 kurum bulunuyor. Sıralamada Türkiye’den üniversite yok. THE tarafından 2011 yılından bu yana hazırlanan Dünya Saygınlık Sıralaması’nda yer alan ilk ve tek Türk üniversitesi 2012, 2013 ve 2014 sıralamalarında yer bulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) olmuştu.

THE Küresel Sıralamalar Baş Editörü Phil Baty “Üniversiteler inanılmaz ulusal varlıklardır, ancak tecritte gelişemezler. Nerede olurlarsa olsunlar en iyi yetenekle işbirliği yapmalı ve işbirliği yapmak için özgür olmalılar” dedi.

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