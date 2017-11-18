Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1780 madende faaliyeti durdurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bakan Berat Albayrak'ın talimatıyla sil baştan ele alınan maden denetimlerinde ilk sonuçlar alınmaya başlandı.

Ağustos ayından itibaren hayata geçirilen "Risk Yönetimi Yol Haritası" kapsamındaki denetimlerde, madenlerdeki güvenlik risklerine ve eksiklere müsamaha gösterilmedi.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ekiplerince, bu süreçte 5 bin 467 maden sahası denetlendi, 258 kömür madenine faaliyet durdurma cezası verildi.

Toplamda ise yapılan denetimler sonucu bin 780 maden işletmesinde faaliyet durduruldu.

Bakanlık, işletme faaliyeti açısından tehlikeli durumlar tespit edilmesi, ruhsat sahası için daimi nezaretçi atanmaması, ÇED, mülkiyet, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi izinlere sahip olunmaması durumlarında "üretim veya madencilik faaliyetlerini durdurma" cezalarını uyguladı.

Maden ocaklarını işletme güvenliği açısından tehlike içeriğine göre üçe ayıran bakanlık, yılda bir kez denetlenmesi gereken madenleri risk gruplarına göre “kırmızı, sarı ve mavi” renkli gruplara ayırmış, ve her risk grubunu ayrı sıklıklarda denetlemeye başlamıştı.

Yeni modelde kırmızı grup yılda 4 kez, sarı grup 2 kez, mavi grup ise bir kez denetlenmeye başlanmıştı.

DENETİMLER ARTACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerine göre, denetimler 2018'de artarak devam edecek.

Bu kapsamda 69 yeni yer altı maden uzmanı istihdam eden MİGEM, uzmanları ruhsat sahalarında inceleme ve denetim işlerinde görevlendirmeye başladı.

MİGEM’in yıl sonuna kadar 6 binden fazla denetimi tamamlaması öngörülüyor. 2018 için ise en az 7 bin sahada denetim hedefi konuldu.

Bakanlığın yeni denetim modelinde uygulamaya geçirdiği bir ilk de baskın denetimler oldu.

Bakanlık, yeni dönemde yüksek risk grubundaki sahalara habersiz ve anlık baskın denetimler gerçekleştirmeye başladı. Bu uygulamayla madenlerde güvenlik önlemlerinin dönemsel değil, kalıcı hale getirilmesi ve risk barındıran madenlerin en iyi şekilde tespit edilerek işletme güvenliği açısından tehlike içermeyecek şekilde yapılanmasının sağlanması amaçlanıyor.

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