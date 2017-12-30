YouTube fenomeni Enes Batur, geçtiğimiz haftalarda Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi YouTuber" kategorisinde ödülünü almıştı. Ancak Enes Batur'un YouTube'da yayınladığı bir videoda 'çocuklara kötü örnek olabilecek görüntüler' bulunduğu gerekçesiyel ödülü geri alındı.

Enes Batur, Habertürk TV'de Oylum Talu'nun sunuculuğunu yaptığı Burası Haftasonu programına katıldı. Altın Kelebek Ödülü'nün geri alınmasında konusunda,

"Canları sağ olsun, bana bu ödülü oylarıyla destek veren ve her gün beni izleyip seven ailem kazandırmıştı. 'Bu ödül benim' demedim hiçbir zaman o yüzden de sadece benim elimden almış olmadılar ama bu bizim için her zaman zafer olarak kalacak ama yapacak da birşey yok. Ne fark eder ki? Ben her zaman ben olmaya devam edeceğim.

Beni bir ödül verdikleri için yüceltmiş olabilirler ama beni yücelten aslında her gün bana destek veren ve o güzel mesajlarıyla yanımda olan ailem. Onlar üzüldü tabi, ben de onlar için üzülüyorum ama ne fark eder ki? Ben ödül aldığım için sizin karşınızda bir şeyler yapmıyorum ki.

Çok yanlış bir algı yaratmaya çalışıyorlar, neden olduğunu bilmiyorum. Fazla da birşey söylemek istemiyorum uzatmak için, burada kapansın. Ben öyle bir şey yapmadım, geçmişteki videolarımda birazcık ağır konuşuyordum 1 veya 1,5 sene önceki videolarımda. İnternette o kadar fazla kötü şey var ki şu anda hala kötü içerikli videolar çeken veya bulunduran birçok kanal var. Ama ben 1,5 senedir buna dikkat ediyorum ve her zaman iyi örnek olmaya çalışıyorum, asla kötü şeylere teşvik etmemeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Enes Batur

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Enes Baturun ödülü neden geri alındı

Enes Batur Altın Kelebek Ödülü

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