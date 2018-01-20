Keşke en sevdiğim mavi gömlek yerine Star Wars tişörtü giyseymişim! Çünkü galanın yapıldığı mekân en son ‘Rogue One’ filminde bu kadar yoğundu. Etraf çoluk çocuk, ebeveyn ve fenomen kaynıyordu. Elimi cebime atarken Çitos Efe’nin başını sevdim, başımı çevirince az daha Kafalar’dan birine toslayacaktım. Hayal miydi gördüklerim? Gerçekti. Enes Batur’un beklenen filmini solumda X kuşağı, sağımda ise Z kuşağı temsilcileriyle izledim. Bir sanat filmi değildi zaten ama minikler ufak esprilerde ciddiyetini koruyarak filmin çocuk tiyatrosu olmadığını da gösterdi, büyükler de pek sıkılmadı. Hayal Mi Gerçek Mi?, küfürsüz bir aile filmi olmakla birlikte Youtube ile doğan farklı bir formatın örneğiydi. Galanın ardından Enes Batur yeniden sorularımızı cevaplandırdı. HT Cumartesi'nden Melik Demirel'in röportajı...

Galada tahminen kaç selfie çektirdin?

Sayamayacağım kadar fazlaydı. Çok eğlenceliydi.

500 aboneli Youtuber’lara tavsiyelerin neler?

Asla pes etmeden azimle çalışarak içerik üretmeye devam etsinler.

Oyun karakterini yapsalar hangi oyunda yer almak isterdin?

İlk olarak GTA 5’te olmak çok isterdim ama bunun yanında herhangi bir strateji oyunu veya kart oyununa da hayır demem.

Elon Musk ile video çekiyorsun diyelim, ona ilk soracağın şey?

Uzaya beni de götürür müsün? derdim.

5.8 milyon Görüşmeyeli abone sayısı 300 bin artarak 5.5 milyondan 5.8 milyona ulaştı.

Elindeki parayla dünyadaki bir sorunu çözebilecek olsan hangisini seçerdin?

Önyargıyı çözmek isterdim.

Jump cut’sız bir videon gelecek mi?

1500’ü aşan videolarımda pek çok farklı tarzda videom mevcut.

En son izlediğin video?

Filmimin fragmanı.

Yakın zamanda yurtdışı planın var mı?

Şu an için yok. Ama gitmeyi çok istiyorum.

"Geçen haftalarda ilk kez bu sayfalarda okuduğunuz Enes Batur röportajının tamamı HT Dokun’da, videosu Gazete Habertürk YouTube kanalında."