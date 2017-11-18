Engelli rampasının önüne park eden otomobil kaldırılana kadar bekledi

Zonguldak'ta kent merkezine akülü arabasıyla gelen engelli bir vatandaş, alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek istedi. Aracının önündeki sepete poşetleri koyan engelli vatandaş, Acılık Caddesi'ndeki kaldırımın sonuna park edilen araç nedeniyle engelli rampasından inemedi.
1 SAAT BOYUNCA 'YOL HAKKINI' BEKLEDİ!
İHA'nın haberine göre, vatandaşların yardım çabasına rağmen aracını hareket ettirmeyip durumun polise bildirilmesini isteyen engelli adam, yaklaşık bir saat boyunca aracın bulunduğu yerden kaldırılmasını bekledi. Çevredeki vatandaşlar ise yardım talepleri geri dönünce dakikalarca olay yerinde bekleyip meraklı gözlerle izledi. Durumun polise bildirilmesi ile birlikte olay yerine gelen ekipler, çekici çağrıldığını belirtip engelli adama yardım etmek istese de akülü aracında oturan adamı ikna edemedi.
ARACININ KALDIRILACAĞINI ÖĞRENİNCE OLAY YERİNE GELDİ
Aracının çekici ile kaldırılacağını haber alan Yasin K. ise hızla olay yerine geldi. Ekiplere kentte otopark sorunu olduğunu anlatan sürücü, park halindeki aracını bulunduğu yerden kaldırdı. Engelli vatandaşın azmini gören çevredekiler ise şaşkın bakışlarla olup biteni izledi. İsmi öğrenilemeyen engelli adam ise akülü aracıyla evinin yolunu tuttu.
Polis ekipleri ise yaya geçidini ihlal etmekten otomobil sürücüsü Yasin K.'ye 92 lira ceza yazdı. Sürücü, polis ekiplerine televizyonlarda engellilerle ilgili filmler izlemesine rağmen böyle bir olayın başına gelmesinden dolayı üzgün olduğunu ifade etti.
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