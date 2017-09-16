Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nde kayıtlar başlıyor

13 farklı branşta eğitim verilecek Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’ndeki kurslara kayıtlar 30 Eylül’e kadar sürecek. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre eğitimler haftanın 5 günü, saat 09.30 ile 16.30 arasında olacak. Ekimde başlayacak eğitim dönemi haziran ayının sonunda tamamlanacak. Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nde 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde üç ana başlıkta kurslar düzenlenecek; sporda basketbol, futbol, yoga, yüzme ve pilates, “hobi” olarak el sanatları, mutfak sanatları, resim, drama, ritim, fotoğrafçılık, meslek edinmeye yönelik olarak ise bilgisayar ve işaret dili tercümanlığı eğitimleri verilecek.