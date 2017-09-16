ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER

Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nde kayıtlar başlıyor

Pilatesten yüzmeye, resimden dramaya pek çok alanda eğitimler veren Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nde kayıtlar pazartesi günü başlıyor

0 0 0

13 farklı branşta eğitim verilecek Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’ndeki kurslara kayıtlar 30 Eylül’e kadar sürecek. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre eğitimler haftanın 5 günü, saat 09.30 ile 16.30 arasında olacak. Ekimde başlayacak eğitim dönemi haziran ayının sonunda tamamlanacak. Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nde 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde üç ana başlıkta kurslar düzenlenecek; sporda basketbol, futbol, yoga, yüzme ve pilates, “hobi” olarak el sanatları, mutfak sanatları, resim, drama, ritim, fotoğrafçılık, meslek edinmeye yönelik olarak ise bilgisayar ve işaret dili tercümanlığı eğitimleri verilecek.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER