Engin Akyürek’in yeni filmindeki partneri belli oldu. Çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması planlanan ‘Başka İhtimal’de ünlü oyuncuya Bergüzar Korel eşlik edecek.

HT Magazin'in haberine göre, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstleneceği ve kasım ayında vizyona girecek olan filmde yakışıklı bir reklam yönetmeni ile üst düzey bir yöneticinin aşkı perdeye taşınacak.