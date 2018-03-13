Cansu Dere ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Engin Akyürek ilk kez konuştu. Magazin D'ye özel röportaj veren ünlü oyuncu, "Tek bir şey söyleyebilirim. Doğru değil. Haberler nerden çıktı bilmiyorum, yalan." dedi.

Cansu Dere ise geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu Engin Akyürek'le aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanlamıştı.

Oyuncu, "Yok Suadiye'de buluşuyoruz. Yok gizli gizli görüşüyoruz. Öyle bir şey yok. Olsa zaten görürdünüz" diyerek aşk iddiasını sonlandırmıştı.