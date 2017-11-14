Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'a reklam teklifi yağıyor

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar' areklam teklifi yağıyor

Posta'nın haberine göre, Hülya Koçyiğit’in torunu Neslişah Alkoçlar, oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Ağustos 2014’te nikah masasına oturmuştu. Çift, 9 Ocak 2016’da da oğulları Emir Aras’ı kucaklarına almıştı.

Neslişah evlendikten sonra eşinin oynadığı bir reklam filminde rol almıştı. Sosyetik güzele bu kez oğlu ile kamera karşısına geçmesi için firmalardan teklif yağıyormuş.

Alkoçlar, Emir Aras ile reklam filmlerinde oynamaya sıcak bakıyormuş ama şimdiye kadar içine sinen bir proje karşısına çıkmamış.

Neslişah Alkoçlar

Engin Altan Düzyatan