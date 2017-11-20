Engin Altan Düzyatan'ın fotoğraf sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Sosyetenin ünlü isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan’ın oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, Kenya Masai Mara’da çektiği vahşi doğa fotoğraflarıyla bir sergi açtı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre ‘Sen de Tanık Ol’ isimli sergisiyle 53 fotoğrafını beğeniye sunan Engin Altan Düzyatan’ın sergi açılışına, iş, siyaset, sosyete, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Engin Altan Düzyatan’ın sergisini gezerek vahşi doğa fotoğraflarını inceledi.

4 yıldır üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçiren Düzyatan, sergiden elde ettiği gelirle Afrikalı çocuklara can suyu olacak.

Sergiden elde edilen gelirle, Afrikalı çocuklara ve halka sürdürülebilir temiz su kaynakları sağlanacak.