Engin Günaydın’a güzellik terapisi!

HT Magazin'de yer alan habere göre, filmde Fikret karakterini canlandıran ünlü oyuncu, senaryo gereği Demet Evgar ve Derya Karadaş tarafından güzellik salonunda bakıma alınacak.

Fikret’in salondaki aletlerle imtihanı izleyenleri gülmekten kırıp geçirecek.

Gülse Birsel’in “Aile komedisi” olarak nitelendirdiği ‘Aile Arasında’, 1 Aralık’ta vizyona

girecek.

Engin Günaydın

gülse birsel