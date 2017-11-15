Engin Öztürk'ün yeni imajı!

Cadde’nin haberine göre, Engin Öztürk, bir mağazada alışveriş yaptıktan sonra valeye verdiği aracına doğru yürürken objektiflere yansıdı.



Saçlarını uzatan oyuncu, "Yeni bir projeye mi hazırlanıyorsunuz?’ sorusuna, "Biraz değişiklik yapmak istedim. Yeni projelere hazırlık olarak da değerlendirebiliriz" cevabını verdi.

Engin Öztürk